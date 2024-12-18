Перспективный украинский боксер рассказал, как Усик победит Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук уверен, что Александр Усик 21 декабря сумеет победить Тайсона Фьюри – нокаутом или решением судей.

«Усик победит. Если Тайсон Фьюри как следует подготовиться к бою, то Александр выиграет решением судей. Если не подготовится, то будет нокаут в поздних раундах, в 9-11 раундах. Но я уверен в победе Усика».

«Меня ждет бой с Дэвисом, это интересный боксер. Важный поединок для моей карьеры», – сказал Богачук.

Сам Богачук в андеркарде боя проведет поединок против Ишмаэля Дэвиса.

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sport.ua