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Футбол

Ювентус не планирует продавать своего молодого вингера за 35-40 млн евро

Кенан Йылдыз остается в Турине

Ювентус не планирует продавать своего молодого вингера за 35-40 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Туринский "Ювентус" не намерен расставаться со своим перспективным вингером Кенаном Йылдызом.

    Несмотря на многочисленные предложения от других топ-клубов, руководство "бьянконери" отклонило все предложения приобрести 19-летнего футболиста за сумму порядка 35-40 миллионов евро. Вингер считается ключевым игроком для проекта "Ювентуса".

    Кенан в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 23 матчах.

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