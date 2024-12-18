Стали известные размеры бонусов сотрудников Ferrari

По итогам каждого сезона сотрудники команд Формулы 1 получают дополнительные бонусы, которые зависят от итогового места в Кубке конструкторов.

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уже говорил, что рядовые сотрудники в Милтон-Кинсе по итогам 2024 года получат меньше призовых по сравнению с прошлым сезоном, в котором команда стала обладателем Кубка конструкторов. Конкретные размеры бонусов Марко не назвал, но прессе удалось выяснить призовые сотрудников Ferrari.

Итальянское издание Autoracer пишет о том, что за второе место Скудерии в Кубке конструкторов, каждый сотрудник команды получит около 14 500 евро, что примерно соответствует размеру бонусов, которые выплачивала Ferrari в предыдущие несколько лет.

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