Жак Вильнёв оценивает Алонсо более высоко, чем Хэмилтона

Жак Вильнёв, оценивая потенциал Льюиса Хэмилтона и Фернандо Алонсо, у которых на двоих девять титулов, делает выбор не в пользу семикратного чемпиона мира, подчёркивая, что статистика – не самое главное.

Канадец принимал участие в очередном выпуске подкаста The Red Flags и, рассуждая о наиболее ярких гонщиках Формулы 1 последних лет, дал понять, что ставит Алонсо выше Хэмилтона.

«У Хэмилтона слишком много недостатков. Даже при всех его успехах важно подчеркнуть, что дело не количестве выигранных чемпионатов, – считает Вильнёв, завоевавший титул в 1997 году. – Он побеждал в основном благодаря мощности двигателя Mercedes. Не было бы тогда в команде Хэмилтона, титул мог бы выиграть даже Боттас.

Из-за этого у Льюиса появилось ощущение самодовольства. Он забыл, что ради побед надо выкладываться по максимуму. И сейчас это заметно. Для него стало шоком, когда он осознал, что теперь ему предстоит сражаться так же упорно, как в двух его первых сезонах – кстати, первый титул он выиграл в невероятно острой борьбе.

Но затем, получив в своё распоряжение машину Mercedes, которая позволяла доминировать, на протяжении целого ряда лет он решал намного более простые задачи. И теперь Льюис уже не тот…

В отличие от него, Фернандо Алонсо всегда отличается предельно боевым настроем. Выступая за Ferrari, он дважды был близок к тому, чтобы выиграть чемпионат, но упускал победу в последней гонке сезона. Вот только он не лучшим образом выбирал команды, с которыми подписывал контракты, к тому же ему отлично удавалось наживать себе врагов даже в этих командах. Но как гонщик он всегда выступает на очень высоком уровне».

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