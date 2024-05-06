Андреа Стелла полагает, что благодаря первой победе Ландо Норриса своего рода груз свалился не только с плеч британского гонщика McLaren, но и со всей команды.

Ландо дебютировал в Формуле 1 в 2019 году, а открыл счёт победам со 110-й попытки, причём вчера он демонстрировал такой темп, что пересёк линию финиша почти на 8 секунд раньше Макса Ферстаппена, занявшего второе место.

Этому достижению способствовал целый ряд факторов: модернизированная машина MCL38, грамотно проведённый первый отрезок дистанции Гран При Майами, на котором Норрис очень правильно работал с резиной, что позволило ему дождаться появления на трассе автомобиля безопасности (это произошло из-за столкновения Haas Кевина Магнуссена и Williams Логана Сарджента), и в результате в McLaren смогли ограничиться единственным пит-стопом на 29 круге, после которого Ландо сохранил лидерство.

«В реальности долгий период без побед уже начинал давить на него, но этот груз был и на наших плечах тоже, потому что мы знали: как только мы предоставим Ландо машину, позволяющую бороться за победы, он добьётся результата, – прокомментировал после финиша Андреа Стелла, руководитель команды McLaren. – Поэтому мы чувствовали свою ответственность, и я много раз повторял, что теперь всё зависит только от нас, а не от Ландо.

Но надо признать, что он продолжал работать над собой, повышать профессиональное мастерство. Мы уже говорили о том, как он готовился к сезону минувшей зимой, прежде всего стараясь повысить результаты в квалификациях. И теперь он показывает отличное время на круге, даже когда необязательно выкладываться на 100%. Но когда у гонщика быстрая машина, он просто этим пользуется, и Ландо поступает именно так.

Должен признать, что теперь у него очень зрелый подход к проведению гонки. Как только Норрис увидел, что после первого круга он не так уж много может предпринять, то решил поберечь шины, поскольку знал, что на какой-то стадии гонки обстоятельства сложатся благоприятным для него образом.

И потом, когда машины, ехавшие перед ним, отправились на пит-стопы, он показал невероятный темп. Ландо демонстрирует отличную скорость в квалификациях и очень грамотно проводит гонки, максимально эффективно используя потенциал техники».

Андреа Стелла поднялся на подиум в Майами вместе с Норрисом, чтобы от имени McLaren получить победный трофей, но, как всегда, свой личный вклад в общее дело оценил весьма скромно: «Для руководителя команды это просто победа, которую заслужила вся команда. Моя роль лишь в том, чтобы служить команде и представлять её, всех 850 сотрудников. И сейчас я всеми мыслями, всей душой с нашим коллективом, потому что знаю, какой огромный объём работы надо было выполнить, чтобы добиться перелома в ситуации по сравнению с тем, какой она была 14 месяцев назад.

Но если и есть какой-то элемент, который я больше всего хотел бы выделить, то это качество наших инженеров, наших технических специалистов, наших механиков, словом, всех и каждого. Вы все приложили огромные усилия, чтобы это стало возможным. Именно об этом я как руководитель команды сейчас думаю в первую очередь. Без всех этих прекрасных людей мы бы далеко не продвинулись».

Источник