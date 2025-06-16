Гасли: Я слишком много времени потерял в трафике

Лучшим достижением Alpine на Гран При Канады стало тринадцатое место Франко Колапинто. Для аргентинского гонщика это повторение лучшего результата в сезоне. Его напарник Пьер Гасли финишировал пятнадцатым.

Франко Колапинто (13-й): «Сложная гонка и определённо совершенно не такая, как мы рассчитывали. У меня была хорошая позиция на старте, десятая, и я удачно начал гонку, обогнав несколько машин на первом круге. Конечно, нашей целью было заработать очки, но немного не повезло со стратегией и трафиком, что и повлияло на мою гонку.

Я считаю, что у машины был хороший темп, так что нужно понять, что можно сделать лучше в следующий раз. Трасса очень сложная, и мы ожидали трудности, но некоторые этапы уик-энда получились действительно позитивными. Несмотря на итоговый результат, я доволен прогрессом, достигнутым во время уик-энда, и хочу продолжить двигаться дальше на следующем этапе в Австрии».

Пьер Гасли (15-й): «Нам предстоит многое пересмотреть после сегодняшней гонки. Я знал, что при старте с пит-лейн будет сложно. Мы из тактических соображений внесли изменения в машину в условиях «закрытого парка».

Команда попробовала применить альтернативную стратегию, но я застрял позади других машин, а из-за проблем со скоростью на прямых было сложно проводить обгоны.

Нужно стремиться стартовать выше, и тогда, без сомнений, мы будем бороться за более высокие позиции. На пустой трассе у меня был неплохой темп, но, к сожалению, я слишком много времени потерял в трафике. Мы перегруппируемся и постараемся лучше провести следующий уик-энд в Австрии».

Источник