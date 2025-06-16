Рейтинг WTA: Свитолина и Ястремская ухудшили свои позиции, Олейникова обновила личный рекорд, Калинина выбыла из топ-100

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, опустившись на этой неделе на 14-е место в мировой классификации (-1). Элина проводит 361-ю неделю в карьере среди двадцати сильнейших теннисисток мира.

Марта Костюк на этой неделе сохранила за собой 26-ю строчку в рейтинге WTA, а третья ракетка Украины Даяна Ястремская опустилась на 46-е место (-1). Также одну на одну строчку опустилась Юлия Стародубцева, которая эту неделю начинает на 68-м месте в мировом рейтинге.

Ангелина Калинина вновь выбыла из топ-100, опустившись на 101-е место (-5). Свой личный рекорд обновила Александра Олейникова, которая на этой неделе поднялась на 195-е место (+7), дебютировав в топ-200.

Наибольший прогресс среди украинок в обновленном рейтинге показала 21-летняя Елена Грекул, которая поднялась на 1285-е место (+92), а наибольший регресс на этой неделе у Марии Подураевой, которая опустилась на 40 строчек и занимает на этой неделе 1356-е место в рейтинге WTA.

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 12-е место (+1) в мировой классификации.

Надежда Киченок начинает неделю на 54-й строчке (+1), а Марта Костюк опустилась на 80-ю позицию (-1) в парном рейтинге WTA.

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