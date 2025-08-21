“Дети Рафы”. Финалисты US Open в миксте Швёнтек и Рууд подвели итоги своего выступления

Финалисты US Open в миксте Ига Швёнтек и Каспер Рууд поделились эмоциями после решающего матча турнира



Польско-норвежский дуэт Ига Швёнтек и Каспер Рууд не смогли выиграть финальный поединок против итальянцев Сары Эррани и Андреа Вавассори на US Open в смешанном формате. За выход в финал пара получила 400 тыс. долларов призовых.

– Ига, Каспер, расскажите о своих впечатлениях от матча и события в целом.

Каспер Рууд: Это был действительно веселый матч. Старт у нас получился не лучший, но такое бывает в теннисе. Мы боролись, были на грани поражения во втором сете, однако сумели сыграть несколько важных розыгрышей, когда это было нужно.

Мне очень понравилось. Я уже говорил вчера – было честью и удовольствием делить корт с Игой и другими игроками. Это впервые проводят такой формат. Он вызвал немало реакций, кто-то считает это смелым шагом. Но невозможно отрицать, что для фанов это здорово – полностью заполненный стадион Артура Эша в полночь посреди квалификационной недели. Как часто такое бывает?

Было невероятно видеть, как болельщики включились в игру. Это заряжало нас. Даже когда мы уступали 3:6, 4:5 при подаче соперников, мы все равно чувствовали, что еще можем побороться в матче. Именно публика помогла нам во втором сете.

Ига Швёнтек: Полностью согласна с Каспером. В начале нам нужно было подстроиться под их игру, ведь совсем другое ощущение, когда против тебя играют двое опытных парников, чем когда это два одиночника или микс. Думаю, мы хорошо справились, смогли вернуться в игру и найти решение. Сара и Андреа отыграли очень хорошо, но и мы сделали матч максимально конкурентным и, надеюсь, интересным для зрителей. Именно для этого и создано это событие. Для меня это был невероятный опыт.

Было здорово получить возможность сыграть в миксте. Всегда весело, но особенно – с Каспером. Думаю, мы стали отличной командой.

– Каспер, многие игроки на этой неделе имели проблемы на приеме подачи Сары. Насколько это сложно?

Каспер Рууд: Я тоже допустил несколько ошибок, которые обычно не делаю, и о которых жалею. Проблема в том, что Андреа очень хорошо двигается у сетки. Для одиночников это непривычно, когда кто-то подает 110 км/ч и ты должен еще и думать о перехвате. Это для нас стресс. Мы не привыкли к такому.

Наиболее раздражает, когда кажется, что ты сделал неплохой прием, а он уже там и забивает мяч с лета. Постоянно думаешь: «Не бей туда, где он». А он закрывает середину, и вдруг выбирает другую сторону.

В конце я сказал себе: просто выбирай направление. Если он там и играет с лета – ну, значит, он слишком хорош. В конце концов мы сделали брейк на подаче Сары дважды. Кажется, до финала она вообще не теряла подачу за турнир.

Это действительно другое ощущение – и интересное, и немного отвлекающее. Но надо отдать должное Андреа – он очень быстрый и мастеровитый у сетки.



– Что скажете о формате? Вы отыграли два матча по полтора часа в один день. Можно ли было бы сделать это иначе, или для вас все нормально?

Ига Швёнтек: Думаю, это единственный формат, в котором одиночники могут играть, не жертвуя выступлениями в своих турнирах. Это имеет смысл.

Единственное – возможно, финал на турнире в Цинциннати могли бы поставить чуть раньше. Для меня лично это было самое тяжелое. Но это только мой случай. Карлос закончил раньше, Янник снялся… То есть это можно было бы подкорректировать.

Формат «до четырех геймов» мне нравится. Да, он короткий, но все равно видно, кто сильнее. В финале до шести – тоже логично, потому что это дает шанс на камбэк (улыбается).

– Некоторые говорят, что победа парных специалистов в этом формате может стать поводом привлекать больше парников. Что думаете?

Каспер Рууд: Трудно сказать. Если этот формат останется и, возможно, появится еще где-то, то да, логично было бы расширить состав приглашенных.

В этот раз было только трое парников – Кристиан с Даниэль, Сара и Андреа. Я понимаю разочарование других, что они не получили шанс. Возможно, в следующем году организаторы подумают над этим. Но в целом хорошо, что те, кто должен был выиграть, в конце концов выиграли. Мы же сделали матч конкурентным, напряженным, с ощущением финала «Шлема». Именно это было главной задачей.

Честно говоря, если бы Ига вылетела раньше в одиночке, мы вряд ли тренировали бы микст вместе. Возможно, лишь немного. Но никогда не говори «никогда». Мы уже оба играли микст на United Cup, имеем опыт, хоть и не вместе. Думаю, у нас была хорошая химия. Мы похожие люди – простые, легкие в общении. Ига очень скромная.

Ига Швёнтек: «Дети Рафы» (смеется).

Каспер Рууд: Наверное, именно так некоторые и говорят. Легко сдружиться, найти общий язык и хорошую химию.



btu.org.ua