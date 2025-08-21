Шахтёр сыграл вничью с Серветтом 1:1 - обзор матча

В четверг, 21 августа, донецкий «Шахтёр» стартовал в плей-офф раунде Лиги конференций УЕФА. Первым соперником команды Арды Турана стал швейцарский «Серветт». Встреча завершилась ничьей — 1:1. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Футбол – Лига конференций-2024/25

Плей-офф квалификации, первый матч, 21 августа

Шахтёр – Серветт 1:1 (0:1)

Голы: Бондар (73) – Фомба (8).

Шахтёр: Ризник, Куан Элиас (Бондаренко, 65), Педриньо (Лукас, 77), Невертон (Кевин, 46), Судаков, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус.

Серветт: Малль, Срданович, Берон, Мазику, Бронн, Конья, Стеванович (Манин, 84), Фомба, Нджох, Антунеш (Джаллоу, 46), Варела (Мраз, 77).

Перед матчем именно «горняки» считались фаворитом, и первые минуты это подтверждали: «Шахтёр» уверенно контролировал мяч и прессинговал соперника. Но уже на 8-й минуте «Серветт» провёл быструю атаку и заработал угловой, после которого Фомба точным ударом головой поразил дальний угол ворот Ризника.

Пропущенный мяч выбил киевлян из ритма, однако с 17-й по 25-ю минуту они создали три стопроцентных момента. Сначала Жоэль Малль отразил удар Алиcсона, а добивание Невертона заблокировал защитник. Затем тот же Невертон пробил выше ворот, а через две минуты Педриньо опасно пробил после рикошетов, но мяч ушёл на угловой.

Давление «Шахтёра» продолжалось. Алиссон выходил один на один, но швейцарский вратарь в тандеме с защитниками снова спас команду. Постепенно «Серветт» пришёл в себя и начал отвечать контратаками, хотя преимущество украинцев было очевидным.

Во втором тайме сценарий повторился: дончане больше комбинировали, а гости искали свои шансы на быстрых выпадах. Однако «Шахтёр» столкнулся с серьёзными проблемами: из-за травм поле покинули Невертон и Куан Элиас.

Спасти игру удалось благодаря стандарту. На 73-й минуте Кевин навесил со штрафного, Марлон продлил мяч вратарской, а Бондар оказался первым на добивании — 1:1.

В оставшееся время украинский клуб имел несколько возможностей вырвать победу. Опасно били Лукас, Судаков и Матвиенко, однако подвела реализация, а вратарь Малль снова показал высокий класс. Финальный свисток зафиксировал ничейный результат, который оставляет интригу на ответный матч.

