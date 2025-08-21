Динамо проиграло Маккаби 1:3 в Лиге Европы - обзор матча

В четверг, 21 августа, киевское «Динамо» провело первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА против израильского «Маккаби» Тель-Авив. Встреча состоялась на стадионе «ТСЦ Арена» в сербском городе Бачка-Топола и завершилась поражением украинского клуба со счетом 1:3. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Игра началась с задержкой из-за сильного ливня. Команды вышли на поле только в 21:15. С первых минут инициативой завладел «Маккаби», и вратарю «Динамо» Руслану Нещерету пришлось не раз вступать в игру. Уже на 8-й минуте он спас после удара Переца, однако через 4 минуты хавбек все же открыл счет, замкнув передачу Джезекеля ударом в дальний угол.

Израильтяне продолжали давление, однажды ворота «Динамо» спасла штанга. Киевляне постепенно выровняли игру и на 32-й минуте сравняли счет: Владислав Ванат выдал точный пас на Волошина, который пробил в касание, и мяч после рикошета от стойки влетел в сетку – 1:1.

До перерыва команды действовали осторожно, контролируя мяч, а очередной ливень окончательно сбил темп. На отдых футболисты ушли при ничейном счете.

Вторая половина стала провальной для киевлян. Уже на 50-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве – прямую красную карточку получил Вивчаренко. Шовковский попытался перестроить игру заменами, усилив оборону, но численное преимущество быстро сказалось.

На 58-й минуте Джезекель снова вывел «Маккаби» вперед, а еще через 10 минут Перец оформил дубль, воспользовавшись ошибкой обороны киевлян – 3:1. Израильтяне полностью контролировали ход матча и к 70-й минуте нанесли 16 ударов по воротам.

«Динамо» имело лишь пару шансов сократить разрыв: Герреро мощно пробил под перекладину, но Мошпати спас, а в концовке Михавко пробил головой мимо после углового.

В итоге счет остался неизменным – 1:3. У «Динамо» остаются шансы отыграться в ответной встрече, которая пройдет на следующей неделе.

Лига Европы-2025/26, плей-офф, первый матч

«Маккаби» Тель-Авив – «Динамо» Киев – 3:1 (1:1)

Голы: Перец (12, 69), Джезекель (58) – Волошин (32).

«Маккаби»: Мошпати, Асанте, М. Камара (Стоич, 90), Гейтор, Ревиво, А. Сиссоко (Ной, 90), Белич (Шахар, 67), Перец, Давида, Мадмон (Николаэску, 67), Джезекель (Абу Фархи, 83).

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Михавко, Биловар, Вивчаренко, Михайленко, Шапаренко (Яцик, 90), Пихаленок (Бражко, 54), Ярмоленко (Попов, 54), Ванат (Герреро, 74), Волошин (Кабаев, 74).

Предупреждения: Волошин (25), Белич (25), Михавко (90+1), Михайленко (90+6).

Удаление: Вивчаренко (50).

«Динамо» ранее обыграло «Хамрун Спартанс» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, но затем уступило кипрскому «Пафосу» и вылетело из турнира. Победа над «Маккаби» позволит киевлянам выйти в групповой этап Лиги Европы, в то время как проигравший продолжит выступления в Лиге конференций.

