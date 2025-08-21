Полесье – Фиорентина: разгром 0:3 в Житомире. Обзор матча

Житомирское «Полесье» потерпело поражение от «Фиорентины» в первом матче противостояния. Украинская команда уступила со счётом 0:3, хотя имела численное преимущество после удаления у соперника в концовке первого тайма. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Итальянский клуб активно начал встречу и уже на 8-й минуте вышел вперёд — после удара в ближний угол мяч отскочил от штанги и влетел в ворота Кудрика. «Фиалки» продолжали контролировать игру и на 32-й минуте удвоили преимущество усилиями Госенса. У «Полесья» были возможности отыграться: сначала Андриевский пробил опасно, но Де Хеа вытащил мяч из-под стойки, затем Филиппов головой бил в угол — и снова спас голкипер гостей.

На 44-й минуте Мойзе Кин получил прямую красную карточку за удар соперника, оставив «Фиорентину» в меньшинстве. Казалось, что хозяева смогут этим воспользоваться, но после замен Леднева, Филиппова и Корнейчука атаки житомирцев по-прежнему не несли серьёзной угрозы.

Второй тайм окончательно снял интригу: на 69-й минуте Гудмундссон убежал в контратаку и реализовал выход один на один, установив счёт 0:3. Последующие замены с обеих сторон (Гайдучик, Гонсалвеш, Таллес Коста у «Полесья» и Сабири, Паризи, Джеко у «Фиорентины») на исход встречи не повлияли. В концовке Гайдучик имел шанс забить гол престижа, но пробил выше ворот с нескольких метров.

В итоге — уверенная победа «Фиорентины» 3:0. Ответный матч состоится 28 августа во Флоренции, где «Полесью» придётся совершить настоящее чудо, чтобы отыграть отставание.

