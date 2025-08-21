Тренер Джошуа: «У Усика еще не было такого соперника. Дело не в деньгах»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Дэвисон

Известный тренер Бен Дэвисон, который среди прочих тренирует и Энтони Джошуа, высказался о возможном бое между Мозесом Итаумой и Александром Усиком

«Этого хочет Турки, и дело здесь не в деньгах. У него будет возможность сразиться с одним из лучших супертяжеловесов в истории и испытать свои силы против такого боксера – это замечательно. У Усика еще не было такого соперника, как Мозес, он объединяет в себе все сильные качества лучших боксеров», – сказал Дэвисон.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua