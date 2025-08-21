Вильнёв: Макс не лучше сильнейших гонщиков прошлого

В интервью RacingNews365 чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнёв заявил, что по его мнению Макс Ферстаппен не лучше сильнейших гонщиков прошлых лет…

Жак Вильнёв: «Сейчас даже средний гонщик может выглядеть приемлемо, а в прошлом он отставал бы от лидеров на пару секунд, как и его машина. Сейчас средний гонщик проигрывает полсекунды. Современными машинами легче управлять, они менее капризные и непредсказуемые, чем прежде, ведут себя гораздо стабильнее.

Кроме того, на дистанции гонщики сильно сбавляют скорость, чтобы экономить резину и контролировать её состояние. Сейчас машины совсем другого типа, к ним нужен другой подход.

Во времена Айртона Сенны и Алена Проста каждый год было пять гонщиков уровня Макса. Сейчас есть только Макс. У нас много хороших гонщиков, а раньше было несколько очень хороших гонщиков и множество просто хороших. Вся схема изменилась.

Макс ничем не лучше сильнейших гонщиков прошлых лет, но сейчас он один, поэтому выделяется. Он – чистый гонщик, сейчас таких мало».

Источник