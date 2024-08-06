Браун: Формуле 1 и FIA нужно вернуть прежние полномочия

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, считает, что у FIA и руководства Формулы 1 должно быть больше полномочий для продвижения своих решений, поскольку сейчас определённые сложности связаны именно с тем, что командам предоставлено слишком много прав, и они этим пользуются в своих интересах.

Зак Браун: «Я полагаю, что команды несут коллективную ответственность за то, что порой сами создают себе проблемы – именно из-за них технический регламент получился слишком сложным. Когда что-то происходит, мы все тратим очень много времени, чтобы разобраться со всеми нюансами, не думая о последствиях. Поэтому я вновь возвращаюсь к своей точке зрения, которой придерживался всегда: я бы хотел, чтобы у команд было меньше власти.

У них должно остаться такое же право голоса, как сейчас, но мне бы хотелось, чтобы мы отказались от принципа абсолютного большинства при проведении голосований, чтобы для принятия решений было достаточно 50% голосов.

А сейчас команды могут запросто договариваться друг с другом, чтобы блокировать любые решения. Поэтому я считаю, что Формуле 1 и FIA нужно вернуть их прежние полномочия, чтобы они действовали в интересах спорта так, как считают нужным. Но с этим согласны не все – некоторые команды хотят, чтобы у них была возможность влиять на итоги голосований».

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