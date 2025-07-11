Марко: Мы не считаем, что борьба за титул окончена

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко опубликовал свежую колонку, в которой подвёл итоги этапа в Сильверстоуне, рассказал о новых руководителях Red Bull Racing и Racing Bulls, но ни разу не упомянул Кристиана Хорнера.

Хельмут Марко: «В Бельгии для команд Red Bull Racing и Racing Bulls начнётся новая глава – с Лораном Мекисом и Аланом Пермейном в качестве руководителей.

Алан, будучи спортивным директором Racing Bulls, оказался логичным выбором, поскольку мы не хотели приглашать кого-то со стороны. По сути, мы просто расширили его прежние обязанности.

Лоран идеально подходит для новой должности по тем же причинам: это человек из нашей системы и с огромным опытом. Благодаря своей разнообразной работе в FIA и Ferrari у него есть всё необходимо, чтобы умело руководить ведущей командой.

Вспомним, что произошло в Великобритании. Макс Ферстаппен завоевал потрясающий поул в Сильверстоуне отчасти благодаря смелым настройкам прижимной силы заднего антикрыла.

Разумеется, возникли бурные дискуссии о том, является ли такой вариант настроек оптимальным для гонки. В тот момент мы думали, что да, поскольку прогноз обещал дождь только с утра, и гонка должна была пройти по сухой трассе.

Команда знала, что такая конфигурация рискованна, но учитывая превосходство McLaren, это был единственный способ побороться. Мы считали, что благодаря высокой максимальной скорости из-за таких настроек гонщикам McLaren будет сложно обогнать Макса.

К сожалению, погода оказалась иной, и стало понятно, что с такими настройками будет нелегко на мокрой трассе. А затем Макса и вовсе развернуло. Мы уверены, что если бы не эта неприятность, он бы финишировал третьим. После гонки команда поняла, что у нас не было шансов против McLaren даже на сухой на трассе, но подиум был достижим.

После перехода на слики Оскар Пиастри и Ландо Норрис сразу же показали очень хорошие времена. Максу потребовалось четыре круга, чтобы вывести шины в оптимальный рабочий диапазон. Тогда он смог ехать в темпе McLaren, но за эти четыре круга потерял почти десять секунд.

Сюрприз в Сильверстоуне: 10-секундный штраф для Пиастри. Мы не в первый раз видим такую напряжённую ситуацию за автомобилем безопасности. Я считаю штраф справедливым, но хотелось бы, чтобы стюарды были более последовательными при вынесении решений.

Болельщики говорят, что аналогичная ситуация была с Расселлом в Канаде, но в том эпизоде Джордж не получил штраф, а Пиастри в Англии – получил. Зрители не понимают в чём разница, и мы, честно говоря, тоже не понимаем.

Итак, Макс финишировал пятым в Сильверстоуне через неделю после схода в Австрии из-за столкновения с Кими Антонелли. Всё это не облегчает ему защиту титула, но мы далеки от того, чтобы всё списать.

Впереди ещё двенадцать Гран При и четыре спринта, что позволяет заработать 300 очков в гонках и 32 в спринтах. Учитывая это и новинки на Гран При Бельгии, которые должны позволить сократить отставание от McLaren, мы не считаем, что борьба за титул окончена.

Юки Цунода продолжает испытывать трудности, но в Англии мы увидели тенденцию к росту. Отставание от Макса в большинстве тренировок оказалось меньшим, чем раньше, и он смог стартовать одиннадцатым.

Мы многое обсудили с Юки, и он также работает со спортивным психологом. К сожалению, в гонке, как и у Макса, у него не было шансов с такими настройками. Но мы замечаем его прогресс и надеемся, что скоро это отразится на очках.

Давайте поговорим о Racing Bulls. Лиам Лоусон финишировал на отличном шестом месте в Австрии, а в Сильверстоуне столкнулся с Оконом. Айзек Хаджар повредил днище в Шпильберге, а в Британии сошёл после столкновения с Кими Антонелли.

Борьба в средней группе невероятно плотная, и люди забывают, что Лиам и Айзек – самый молодой дуэт гонщиков в чемпионате. Но они достаточно сильны, чтобы бороться, а результаты команды зависят не только от их формы, но и от стратегии. При оптимальном раскладе Айзек и Лиам в состоянии бороться впереди средней группы, и мы ожидаем, что так будет и дальше.

Гонщик Формулы 2 Арвид Линдблад впервые сел за руль Red Bull Racing в тренировке в Сильверстоуне. По нашему мнению он отлично справился с задачей: скорость была на должном уровне, комментарии – содержательными, и механики очень довольны его работой.

После этапа в Сильверстоуне Линдблад вернулся за руль, проехал более ста кругов, показал отличную физическую форму и конкурентоспособное время на круге.

Скоро нас ждёт этап со спринтом в Бельгии, а затем Гран При Венгрии. Трасса Спа должна лучше подойти нашей машине, особенно в условиях переменчивой погоды. Мы настроены оптимистично.

В Венгрии, вероятно, нам придётся сложнее из-за конфигурации трассы и высокой температуры. Но на оба эти этапа мы привезём новинки, которые, надеемся, положительно отразятся на скорости машины».

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