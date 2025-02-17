Вольфф с интересом ждёт завтрашнюю презентацию

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф предвкушает первое событие нового сезона, которое завтра пройдёт в Лондоне…

Тото Вольфф: «Это должно быть здорово. Почти как гоночный уик-энд: мы соберёмся вместе, приедут все команды и гонщики. Будет много шума в СМИ, команды представят новые раскраски. Возможно, некоторые из нас, преданных фанатов, будут немного разочарованы тем, что мы увидим новые машины, но они появятся уже в конце зимних тестов.

В условиях стабильного регламента это будет немного похоже на драфт НФЛ в миниатюре, но мы должны продвигать эту идею, продвигать зимние тесты. Думаю, Стефано Доменикали и Liberty Media действительно хорошо справляются со своей работой в этом направлении».

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