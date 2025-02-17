Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь на 15 февраля в Нью-Йорке американский боксер Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика и отобрал у того титул чемпиона мира по версии WBO.

Украинский боксер в социальных сетях обратился к своим болельщикам и назвал причину поражения в этом поединке:

«Желаем здоровья. Отправляемся домой из Нью-Йорка. Что касается поражения – не подготовился должным образом к такому противнику, он был сильнее в тот вечер. Лучше бокса – только бокс. Вперед, к победе», – записал видеообращение Беринчик.

Денис потерпел первое поражение на профессиональном ринге. До встречи с Кейшоном в активе украинца было 19 побед в 19 боях.

Ранее украинский боксер Евгений Хитров рассказал, что его соотечественник провалил тактическую подготовку.

sport.ua