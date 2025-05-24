«Ему 38, бокс не для старых». Фьюри сделал прогноз на следующий бой Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

19 июля состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), который организует влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен и его компания Queensberry Promotions.

На ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) и чемпион мира по версии IBF Даниель Дюбуа (22–2, 21 КО). Боксеры проведут реванш – в августе 2023 года боксер из Украины нокаутировал британца в девятом раунде.

Бывший соперник Усика, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от этого поединка и признался, кого видит победителем боя Усик – Дюбуа:

«Даниель находится сейчас в неплохой форме, ведь он победил Миллера, Хрговича и Джошуа. С другой стороны Усик тоже готов к этому поединку, он провел два боя по 12 раундов в прошлом году.

Нужно понимать, что Усику уже 38 лет, он приближается к завершения своей карьеры. Бокс – это спорт не для старых, а для молодых. Когда тебе 36 или 37, это не старость, но в боксе все именно так.

Я всегда считал, что Александр победит Дюбуа второй раз. Он сделал это в первом бою и повторит сейчас. Но сказать точно я не могу, потому что это супертяжелый вес», – подытожил Фьюри.

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sport.ua