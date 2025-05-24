Йокич, Тэйтум и Яннис вошли в символическую сборную сезона-2024/25 в НБА

Также в первой пятерке – Шэй Гилджес-Александер и Донован Митчелл

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала состав символической сборной сезона-2024/25.

В первую пятерку Ассоциации вошли форвард Милуоки Яннис Адетокунбо, защитник Оклахомы Шэй Гилджес-Александер, центровой Денвера Никола Йокич, защитник Кливленда Донован Митчелл и форвард Бостона Джейсон Тэйтум. Отметим, что Гилджес-Александер, Йокич, Адетокунбо и Тэйтум получили голоса за первую команду во всех 100 бюллетенях от глобальных медиа.

Ранее Шэй Гилджес-Александер был признан MVP сезона в НБА-2024/25. В борьбе за это звание Шэй обошел Николу Йокича (становившегося MVP в прошлом сезоне) и Янниса Адетокунбо.

В НБА продолжаются финальные серии конференций. На Востоке Индиана ведет в противостоянии с Нью-Йорком со счетом 2:0. На Западе Оклахома-Сити также выиграла две первые встречи у Миннесоты.

The 2024-25 Kia All-NBA First Team! Giannis Antetokounmpo

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokić

Donovan Mitchell

Jayson Tatum#NBAAwards | @Kia pic.twitter.com/AGRVSZT0p6 — NBA (@NBA) May 23, 2025

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