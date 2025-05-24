Ньюи: Симулятор Aston Martin не обеспечивает корреляцию

Эдриан Ньюи в этот уик-энд впервые появился на гонках в составе Aston Martin, и, общаясь с журналистами в Монако, рассказал о наиболее серьёзных, с его точки зрения, проблемах, которые мешают команде прогрессировать.

Ньюи приступил к работе на новой базе Aston Martin в начале марта, и в целом увиденное в Сильверстоуне произвело на него неплохое впечатление, но при этом он выявил серьёзный недостаток, связанный с симулятором, который не обеспечивает корреляцию.

Ньюи уверен, что расчёты, сделанные на симуляторе, расходятся с тем, что он видит на трассе, с поведением реальной машины, а это не только сказывается на качестве подготовки команды к гоночным уик-эндам, но и тормозит работу над проектом 2026 года.

Причём быстрого решения у подобных проблем не бывает.

«Полагаю, справедливости ради надо отметить, что некоторые из наших инструментов не лишены недостатков, прежде всего это относится к симулятору, на котором работают гонщики, – цитирует Ньюи издание The Race. – Требуется провести серьёзную работу, поскольку сейчас он не обеспечивает корреляцию, хотя это один из базовых исследовательских инструментов. Отсутствие корреляции сдерживает.

Но пока мы просто должны работать, стараясь как-то обойти эту проблему, а затем составить план по её решению. Но, если честно, вероятно, это проект года на два.

Сложно оценить степень влияния подобного недостатка; есть два подхода к использованию таких симуляторов. В одном случае это инструмент для проведения исследований, когда вы изучаете возможные направления работы в процессе разработки машины следующего года, решая задачу комплексного применения всех имеющихся инструментов для создания более качественной модели шасси.

Во втором случае, речь, конечно, о работе по поиску оптимальных настроек машины, прежде всего при подготовке к конкретному гоночному уик-энду. Фактически в течение какого-то времени нам придётся работать вслепую. Мы просто попытаемся полагаться на наш опыт, на то, что мы всё-таки сможем прийти к правильным выводам. Насколько успешно это у нас получится, покажет время.

База Aston Martin, возможно, лучшая в Формуле 1, и то же самое, пожалуй, можно сказать и об аэродинамической трубе. В наше время это очень сложный инструмент, и процесс её доводки всё ещё продолжается. Производительность аэродинамической трубы пока не на должном уровне, и мы продолжаем над этим работать.

Впрочем, в конечном итоге этот инструмент можно в чём-то сравнить с испытательными стендами для двигателей. Такой инструмент нужен, и правильно отлаженная аэродинамическая труба, конечно, предпочтительнее по сравнению с той, что работает не очень хорошо.

Но решающим остаётся человеческий фактор, именно от него зависит качество любого проекта».

По мнению Ньюи, в улучшении также нуждается и организационная структура Aston Martin F1: «В команде работает немало очень хороших специалистов, и каждый из них хорош сам по себе. Вероятно, наша задача в том, чтобы организовать их более эффективное взаимодействие. Полагаю, нынешнее положение вещей, очевидно, уходит корнями в наследие, доставшееся от Jordan, а затем команда превратилась в Force India, после чего стала Racing Point.

Это всегда была маленькая команда, которой удавалось показывать результаты, несколько превосходившие её возможности. Но теперь за короткий период времени она превратилась в очень большую команду, и суть в том, что в этом году она выступает неважно.

Думаю, сейчас одна из наиболее важных задач состоит в том, чтобы всё правильно организовать и понять, как нужно действовать, чтобы каждый отдельный специалист работал с максимальной эффективностью».

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