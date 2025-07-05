Расселл: Плохо, что эффективность W16 зависит от погоды

Джордж Расселл по итогам тренировок оказался в протоколе пятницы на пару строчек ниже, чем Кими Антонелли, его 18-летний напарник, но оба гонщика Mercedes отмечают, что погода в Сильверстоуне была явно теплее, чем обещал прогноз, и это сказалось на поведении машины.

Джордж Расселл (8-й): «Сегодня мы не так уж близки к лидерам, но погода стала теплее, асфальт трассы прогрелся до 40 градусов, и нам остаётся только надеяться, что в оставшиеся дни уик-энда температуры несколько снизятся.

Расстраивает, что в каждый уик-энд эффективность нашей машины зависит от погоды, и в этом плане мы должны добиться улучшений. Это важно особенно в летние месяцы, и мы, конечно, прилагаем усилия, чтобы исправить ситуацию. Полагаю, в субботу и воскресенье нам станет немного проще, но повторюсь: мы не можем вечно зависеть от погоды».

Кими Антонелли (6-й): «Однозначно, не самый простой день, но пилотирование на этой трассе доставляет мне массу удовольствия. Температуры сегодня были намного выше, чем ожидалось, хотя в целом надо отметить, что впечатления от поведения машины не такие уж плохие.

Разумеется, мы должны продолжать работать, в том числе мне надо поработать над пилотированием, но будем надеяться, что завтра будет намного прохладнее – по крайней мере, это обещает прогноз погоды. Тогда и посмотрим, что у нас получится».

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