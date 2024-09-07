Риккардо понимает, насколько важны оставшиеся гонки

Даниэль Риккардо остаётся последним из гонщиков двух команд Red Bull, т.е. Red Bull Racing и Visa RB, у кого нет контракта на 2025 год. Сезон он начал не лучшим образом и первые очки заработал только в мае на этапе в Майами, финишировав четвёртым в спринте.

Похоже, что в последнее время он выступает несколько увереннее, чем его напарник, Юки Цунода, однако сейчас команда из Фаэнцы явно сдала позиции, на этой стадии сезона её машина стала менее конкурентоспособной, и до призовой десятки гонщикам RB добраться не удаётся.

При этом в Red Bull должны уже в сентябре принять некое решение по Лиаму Лоусону, и есть риск, что именно перспективный новозеландский гонщик, которому 22 года, может в 2025 году занять место 35-летнего австралийца. Ситуация непростая, и Риккардо понимает, что оставшиеся 8 этапов сезона становятся самыми важными гонками в его карьере.

«Именно таким должен быть мой настрой, – приводит его слова издание Speedcafe. – И если я почувствую, что начинаю расслабляться, тогда я должен немного встряхнуться, чтобы этого не допустить.

Очень важно сохранять такой настрой, но думаю, что при этом я по-прежнему продолжаю учиться, и это тоже неплохо. Этот настрой хорош тем, что когда возникают сложности, когда прессинг несколько усиливается, можно сказать, что где-то во мне проскакивает некая искра, не позволяя успокаиваться, расслабляться – назовите как угодно.

Я должен воспринимать оставшиеся гонки как очень важные. Причём, даже если бы они не имели столь критического значения, даже если бы я подписал контракт сегодня, я всё равно должен был бы говорить себе, что эти гонки крайне важны, поскольку такой настрой помогает мне выкладываться по максимуму».

В какой мере подобный настрой действительно помогает Риккардо, станет понятно уже в следующий уик-энд в Баку. Городская трасса в столице Азербайджана Даниэлю всегда нравилась, и в тех случаях, когда ему там удавалось добираться до финиша, он всегда зарабатывал очки, а в 2017-м, ещё выступая за Red Bull, он эту гонку выиграл.

Понятно, что за рулём машины VCARB01 повторить подобный подвиг не удастся, но Риккардо понимает, что даже просто финиш в призовой десятке можно будет считать маленькой победой.

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