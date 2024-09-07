Промоутер Усика отреагировал на желание Хирна провести бой Джошуа – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Александр Красюк, промоутер известного украинского боксера Александра Усика, отреагировал на слова Эдди Хирна о желании провести бой за звание абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри:

«Сладкие мечты», – написал Красюк в комментариях под постом со словами Хирна в Instagram.

Напомним, Эдди Хирн заявил, что хочет, чтобы Тайсон Фьюри победил Александра Усика в реванше, а затем дрался с Энтони Джошуа, который, по замыслу, должен до этого победить Даниеля Дюбуа.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua