Когда будет поединок? Гвоздик не подтвердил дату боя с Бенавидесом

boxingscene. Александр Гвоздик

Ранее стало известно, что Александр Гвоздик выйдет в ринг 15 июня, когда сразится с Девидом Бенавидесом за статус временного чемпиона WBC полутяжелого веса.

Боксер это не подтверждает.

«Давайте сразу начнем с конкретики. Эта дата, 15 июня, не подтверждена. В сети появилась эта информация с датой боя уже давно, но в контракте была другая дата. Было две базовые даты шоу в Лас-Вегасе с разницей в две недели. Одна – в конце июня, другая – в начале июля. Точную дату не буду называть. Не считаю это правильным. Пока».

«До боя еще фактически четыре месяца (если это оговорка, то бой все же будет в июле – прим). Еще очень много времени. Таких продолжительных кемпов никто не делает».

«Поэтому целенаправленную подготовку я со своей командой еще не начинал. Хотя я и так каждый день занимаюсь, вне зависимости от того, когда у меня бой. Иногда тренируюсь даже два раза в день», – сказал Гвоздик.

sport.ua