Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе

16 августа в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит вечер бокса, организованный известными британскими промоутерами Эдди Хирном (Matchroom Boxing) и Фрэнком Уорреном (Queensberry Promotions).

Главным событием станет противостояние в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся непобежденный британец Мозес Итаума (12–0, 10 КО) и бывший претендент на титул чемпиона мира, его соотечественник Диллиан Уайт (31–3, 21 КО).

В поединке главного карда на ринг вышли представитель Хорватии Филип Хргович (18–1, 14 КО) и британец Дэвид Аделейе (14–1, 13 КО).

Хргович с первых секунд захватил центр ринга, прессинговал соперника, пристреливался с дальней и средней дистанции. Аделейе пытался отгонять хорвата джебами, делал ставку на контратаки. Оба не форсировали события.

Филип продолжал работать первым номером, подключил удары по корпусу. Британец огрызался на встречных курсах, разбил оппоненту лицо. Окровавленный Хргович продолжал теснить Дэвида к канатам, бой проходил в невысоком темпе. Хорват пропустил несколько опасных атак в конце третьего раунда.

Невысокий темп боя снизился еще сильнее из-за усталости боксеров. Оба много промахивались, периодически клинчевали. Аделейе неплохо отвечал контрударами.

Хргович полностью контролировал ситуацию в ринге – чаще попадал по сопернику, был намного точнее в большинстве эпизодов. Британец пытался переломить поединок в свою пользу, но сил хватало на эпизодические взрывы, которые не сильно влияли на судейские записки.

Восьмой раунд. Хорват отправил соперника в нокдаун, тот сумел не только подняться на ноги, но и неплохо попал в голову хорвата. Опасно! Аделейе нанес несколько опасных ударов, фаворит перешел в режим выживания.

Хргович успел восстановиться, вновь забрал инициативу, продолжил делать ставку на комбинационный бокс. Не лез в необдуманные атаки, прекрасно понимая, что лидирует на судейских записках. Итог боя – уверенная победа Хрговича, который защитил титул WBO International в супертяжелом весе.

Филипп Хргович (Хорватия) – Дэвид Аделейе (Великобритания) – UD 10 (98–91, 99–90, 99–90)

