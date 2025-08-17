Зак Браун: В историю вписана ещё одна яркая страница!

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, вместе с двумя своими командами, т.е. с участием инженеров и механиков McLaren и United Autosports, вполне достойно выступил в гонках исторических машин на фестивале Monterey Reunion в Калифорнии.

В этом году в программу фестиваля впервые включены заезды на знаменитой трассе Лагуна-Сека на старой технике некогда популярной американской серии IROC. Браун отличился и там, хотя в 2025-м впервые начал осваивать спорткар Chevrolet Camaro 1977 года выпуска, недавно пополнивший его личную коллекцию.

«Вот это уик-энд! – пишет он на своих страницах в социальных сетях. – Подиум на Jaguar XJR-10 – на этой машине я финишировал третьим. Кроме того, был третьим за рулём Camaro в классе IROC. Жаль, что не лучшим образом закончилась гонка на спорткара Porsche 935, хотя я ехал на 4-й позиции… В любом случае мы прекрасно провели время на гонках вместе с бригадами United Autosports и McLaren Racing.

Завершили наше участие в этом фестивале тем, что завоевали награду Spirit of Monterey («Дух Монтерея»), так что в историю вписана ещё одна яркая страница!»

