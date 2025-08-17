Официально: Ига Швёнтек стала второй участницей Итогового чемпионата WTA-2025

WTA официально объявила, что Ига Швёнтек, после выхода в финал на турнире WTA 1000 в Цинциннати, стала второй теннисисткой, квалифицировавшейся на итоговый турнир года – WTA Finals, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде.



Ига Швёнтек, победительница WTA Finals-2023, где она не отдала соперницам ни одного сета, примет участие в этом соревновании в пятый раз подряд. Ранее квалификацию на турнир уже обеспечила первая ракетка мира Арина Соболенко.

В текущем сезоне 24-летняя полька завоевала титул на Уимблдоне, став первой в истории представительницей Польши, выигравшей этот турнир в одиночном разряде в Открытой эре. Победа в Лондоне стала 23-й в её карьере – среди действующих теннисисток больше только у Винус Уильямс (48) и Петры Квитовой (31).

Также Швёнтек дошла до финала на турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, сыграла ещё в пяти полуфиналах (все на уровне WTA 1000 и Grand Slam) и набрала более 6000 очков в Чемпионской гонке сезона.

«Чувствую гордость и мотивацию снова оказаться среди восьми лучших. Это честь – играть на WTA Finals, и я постараюсь показать максимум в Эр-Рияде», – прокомментировала свое достижение Ига Швёнтек.

