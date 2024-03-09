Индиан-Уэллс. Швёнтек и Носкова встретятся в третьем круге, Кербер и Волынец обыграли соперниц из топ-10

Результаты матчей третьего игрового дня на турнире WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юань Юэ (Китай) — Варвара Грачёва (Франция) 6:4, 6:1

Виктория Томова (Болгария) — София Кенин (США) 6:4, 7:6(5)

Диана Шнайдер (-) — Ана Богдан (Румыния) 5:7, 7:6(6), 6:3

Пэйтон Стёрнс (США) — Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:3, 6:2

Юань Юэ продлила свою беспроигрышную серию после дебютного титула WTA на турнире в Остине на прошлой неделе. Китаянка одержала вторую победу в основной сетке турнира WTA 1000 — в предыдущем сезоне она выиграла один матч в Пекине. Дальше Юань Юэ встретится со своей соотечественницей Чжэн Циньвэнь, посеянной под восьмым номером.

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Даниэль Коллинс (США) 6:3, 6:0

Линда Носкова (Чехия, 26) — Камила Джорджи (Италия) 6:3, 7:5

Мэдисон Кис (США, 18) — Хейли Баптист (США, Q) 6:4, 4:6, 7:6(4)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Екатерина Александрова (-, 15) 7:5, 6:1

Анжелик Кербер (Германия, SR) — Елена Остапенко (Латвия, 10) 5:7, 6:3, 6:3

Вероника Кудерметова (-, 17) — Нао Хибино (Япония, Q) 6:1, 7:5

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Донна Векич (Хорватия, 25) 7:6(5), 6:3

Кэти Волынец (США, WC) — Онс Жабер (Тунис, 6) 6:4, 6:4

Надя Подороска (Аргентина, LL) — Кайла Дэй (США, LL) 7:6(3), 6:4

Анастасия Потапова (-, 28) — Мари Боузкова (Чехия) 7:5, 6:1

Анна Калинская (-, 21) — Тэйлор Таунсенд (США) 7:5, 4:6, 6:4

Жасмин Паолини (Италия, 13) — Татьяна Мария (Германия) 6:3, 6:3

Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 12) — Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) 7:5, 6:2

Анастасия Павлюченкова (-, 22) — Нурия Паррисас Диас (Испания, Q) 6:3, 6:1

Марта Костюк (Украина, 31) — Май Хонтама (Япония, Q) 6:4, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — Бернарда Пера (США, Q) 6:0, 6:2

Ига Швёнтек одержала пятую победу подряд в матчах против Даниэль Коллинс (вторую в сезоне). Дальше полька попробует взять реванш у Линды Носковой за поражение в третьем круге Australian Open.

Мэдисон Кис отыграла два матчбола в десятом гейме решающего сета. Американка провела первый матч в этом году и прервала серию из четырёх поражений, которыми закончила предыдущий сезон в октябре. Причиной паузы была травма плеча.

Анжелик Кербер (№607 WTA) выиграла третий из четырёх сыгранных матчей против Елены Остапенко и впервые с ноября 2021 года обыграла соперницу из топ-10. Напомним, что Кербер вернулась в Тур в январе после полуторагодичной паузы — в феврале прошлого года немка родила дочь.

Кэти Волынец (№131 WTA) во второй раз в карьере обыграла теннисистку, входящую в топ-10: в прошлом году она была сильнее Вероники Кудерметовой на Australian Open. Американка впервые вышла в третий круг на турнире WTA 1000 и встретится с Каролин Возняцки (№204 WTA), которая вернулась на корт в августе прошлого года после более чем трёхлетнего перерыва.

Елена Рыбакина, действующая чемпионка турнира в Индиан-Уэллс, не сможет принять участие из-за кишечно-желудочного заболевания. По этой же причине казахстанка не смогла полноценно выступить на турнире WTA 1000 в Дубае почти три недели назад.

Пары соперниц в третьем круге (верхняя половина сетки): Швёнтек — Носкова, Кис — Путинцева, Кербер — Кудерметова, Возняцки — Волынец, Подороска — Потапова, Калинская — Паолини, Аддад Мая — Павлюченкова, Костюк — Вондроушова.

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