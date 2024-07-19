Будапешт. Шмидлова победила четвёртую сеяную, Ламенс впервые сыграет в четвертьфинале

Результаты матчей среды на турнире WTA 250 в Венгрии

Будапешт, Венгрия • 15-21 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Мария Тимофеева (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Элина Аванесян (-) – Ребека Масарова (Испания) 2:6, 7:5, 6:1

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) 2:6, 6:2, 6:2

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Кароль Монне (Франция, Q) 6:4, 6:0

Александра Саснович (-) – Мария Тимофеева (-) 6:3, 6:4

Анна Каролина Шмидлова одержала первую победу в трёх матчах против Сары Соррибес Тормо и проведёт второй четвертьфинал в сезоне. В марте словачке удалось дойти до полуфинала турнира WTA 250 в Остине

Сюзан Ламенс впервые в карьере вышла в четвертьфинал на уровне Тура. В этом году нидерландка принимала участие на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, где она дошла до второго круга.

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