Джессика Пегула – о выходе в полуфинал US Open в миксте вместе с Джеком Дрэйпером: “Он оказался гораздо лучшим парным игроком, чем я думала”

Британец Джек Дрэйпер и американка Джессика Пегула пообщались с журналистами после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде



Дрэйпер и Пегула в первый день соревнований обыграли пары Эмма Радукану/Карлос Алькарас и Мирра Андреева/Даниил Медведев.

– Расскажите о своих первых впечатлениях от выступления.

Джек Дрейпер: Думаю, это здорово – познакомиться с кем-то из WTA. Играть вместе с такой классной теннисисткой – это было очень весело. Сегодня мы сыграли против двух великолепных пар: Эммы и Карлоса, Даниила и Мирры. Было очень интересно.

– Сколько слов вы сказали друг другу до этого уикенда?

Джек Дрейпер: Четыре.

Джессика Пегула: Максимум. Это было что-то вроде: «Привет».

Джек Дрейпер: Мы немного похожи в этом. Я видел тебя раньше. Она всегда сосредоточена, в наушниках. Я такой же. Думаю, мы оба не очень любим говорить с людьми (улыбается). На турнирах я вижу ее – и она всегда в своих наушниках.

Джессика Пегула: Это одно из первых, что ты мне сказал: “Я видел тебя всегда с наушниками”. А я: “Да, потому что не хочу ни с кем общаться” (смеется).

– Каково это – сыграть в паре и сразу одержать две убедительные победы над топ-соперниками?

Джессика Пегула: Вообще я должна была играть с Томми [Полом]. Потом все переделали. Честно, ты оказался гораздо лучшим парным игроком, чем я думала. Не знаю, сколько ты играл в паре, но он постоянно что-то подсказывает, хочет играть агрессивнее, менять позицию на корте. Это было классно. Думаю, мы быстро поняли, что наш дуэт сработает лучше, чем я ожидала.

Я не знала, чего ожидать, но мне очень понравилось. Мне нравится учиться, как другие думают, какие решения принимают, что происходит в их голове.

Джек Дрейпер: Не уверен, что в моей голове есть что-то полезное (улыбается).

– Вы выглядели очень сосредоточенными. Возможно, серьезнее других пар. Что для вас значило бы выиграть этот турнир?

Джек Дрейпер: Было бы круто. Хотя это немного выставочный формат, но приятно играть с напарницей.

Джессика Пегула: Ты не должен говорить так. Но ладно.

Джек Дрейпер: Что? Что я сказал?

Джессика Пегула: Вы, ребята, понимаете, о чем я.

Джек Дрейпер: Ну ладно, но я люблю выигрывать. Это же всегда приятно, правда?

Джессика Пегула: Да. Это не «выставочный» турнир. Но я понимаю, что ты имел в виду.

Джек Дрейпер: Просто слышу это постоянно: “это немного “выставка”, “это больше для развлечения, почему ты такой серьезный”. А я считаю, что это отличная возможность получить игровую практику, войти в ритм перед следующей неделей. Мне нравится быть сфокусированным. Разве это преступление, быть сосредоточенным?

Джессика Пегула: Все нормально (смеется). Меня просто рассмешило слово “выставочный”.

– Вы уже похожи на супругов, которые много лет в браке.

Джессика Пегула: Нет, это был отличный ответ (улыбается).



– Этот формат получил много отзывов от фанов. Видите ли вы его и в других турнирах Grand Slam

Джек Дрейпер: Думаю, было бы классно. Если бы я не играл микст, всё равно просто тренировался бы. А так – большая арена, зрители. Это быстрее сосредотачиваешься. Мне кажется, другие “мэйджоры” тоже могли бы такое сделать.

– Когда Джек сказал “выставочный”, на вашем лице все было видно. Так что же это за турнир?

Джессика Пегула: Хороший вопрос. Я не знаю. Я понимаю, что он имел в виду, просто подколола его. Да, есть элемент “выставочности”, но официально это не называется так. Но какой здесь регламент…

Джек Дрейпер: Очки?

Джессика Пегула: Думаешь, что существует рейтинг для микста?

Джек Дрейпер: Возможно. Он существует?

Джессика Пегула: Нет. И рейтинговых очков для парной классификации здесь тоже нет.

– Некоторые команды из [одиночных] топ-игроков вылетели сразу. Что ещё не учитывают болельщики?

Джессика Пегула: Здесь всё очень быстро, важно завладеть инициативой. Например, если не использовать шанс на брейк, ситуация может измениться мгновенно. У нас сегодня было так: несколько моих ошибок, и соперники уже на подъёме. Надо уметь правильно выбрать позицию на корте, подачу или тактику на важные очки.

Джек Дрейпер: Да. И еще – не все эти игроки много играют в паре. Карлос, Эмма, Данило – не уверен, что у них большой опыт в парном теннисе. А Джесс, например, хорошо понимает парную игру. И это очень помогает. Я видел раньше немного, как она играет, но не знал, что она настолько успешно выступает в паре.

Джессика Пегула: Это не было критерием, когда ты искал напарницу?

Джек Дрейпер: Нет. Все отказывались, я уже соглашался на любого (смеется). Но мне повезло, что ты хорошо разбираешься в парной игре – это помогает.



