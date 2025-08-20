Айо Комацу: Мы не аутсайдеры

Руководитель Haas F1 Айо Комацу считает, что перемены в регламенте на сезон 2026 года ставят американскую команду в невыгодное положение…

Айо Комацу: «В 2017-м изменилась только аэродинамика, а сейчас меняется и аэродинамика, и силовые установки. Многое будет зависеть от рекуперации энергии и её использования, роль гонщика в этом крайне важна, а отлаживается это всё на симуляторе, с которым мы пока серьёзно отстаём.

После перехода на новый регламент мы окажемся в невыгодном положении, поэтому нужно действовать быстро, чтобы освоиться и найти подход. Это своего рода вынужденная мера. При любом серьёзном изменении правил преимущество получают более крупные и опытные команды, поскольку у них есть свой устоявшийся процесс, методика работы и соответствующие мощности, в частности – современный симулятор. И здесь мы проигрываем по всем показателям.

С другой стороны, если бы дело было только в этом, мы бы каждый сезон заканчивали на последнем месте. У других команд больше сотрудников, лучше оборудование, но в прошлом году мы были седьмыми, уступив всего восемь очков шестому месту. Мы не аутсайдеры. Мы сражаемся в середине пелотона, проходим в финал квалификации, добиваясь успеха за счёт тех факторов, которые нельзя объективно измерить.

Конечно, у нас есть шанс. Но не стоит переоценивать наши возможности по сравнению с другими командами. У них тоже работают умные люди. Как я сказал в начале 2024 года в Бахрейне, я жду, что мы будем последними. И это была не оговорка. Я действительно так думал».

