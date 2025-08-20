Неожиданный бой. Известен следующий возможный соперник Уайлдера

Боец MMA Франсис Нганну готов снова вернуться в боксерский ринг и хочет провести бой против Деонтея Уайлдера.
«Я еще не общался с Уайлдером лично, но наши команды уже все организовывают. Скоро пообщаюсь с Деонтеем. Думаю, все получится», – сказал Нганну.
Нганну в рамках боксерских боев уступил Тайсону Фьюри и Энтони Джошуа.
Уайлдер недавно после длительного перерыва вернулся в ринг победой против Тайрелла Херндона.
Усик может провести бой с боксером, который отправил Фьюри в нокдаун 4 раза
sport.ua