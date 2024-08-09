Праздник для Узбекистана. В боксе на ОИ-2024 определены еще два победителя

Getty Images/Global Images Ukraine. Хасанбой Дусматов

​На Олимпийских играх 2024 в Париже 8 августа определены обладатели двух комплектов наград в боксе.

Хасанбой Дусматов стал первым в истории Узбекистана двукратным олимпийским чемпионом по боксу. На Олимпийских игр 2024 Дусматов первенствовал в весовой категории до 51 кг, уверенно победив в финале принципиального соперника – Биллаля Беннаму из Франции (5:0).

Китаянка Чан Юань выиграла финал у спортсменки из Турции Хатидже Акбаш единогласным решением судей (5:0). Чан Юань принесла Китаю первое золото в боксе на этой Олимпиаде, а Хатидже Акбаш завершила выступление в Париже с серебряной наградой.

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Олимпийские игры 2024. Париж (Франция), 8 августа

Бокс. Мужчины, до 51 кг

1. 🥇 Хасанбой Дусматов (Узбекистан)

2. 🥈 Биллаль Беннама (Франция)

3. 🥉 Джуниор Алькантара (Доминиканская Республика)

3. 🥉 Даниэль Варела де Пина (Кабо-Верде)

Бокс. Женщины, до 54 кг

1. 🥇 Чан Юань (Китай)

2. 🥈 Хатидже Акбаш (Турция)

3. 🥉 Пан Чол-Ми (Северная Корея)

3. 🥉 Им Ае-Джи (Южная Корея)

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