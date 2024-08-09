Праздник для Узбекистана. В боксе на ОИ-2024 определены еще два победителя

На Олимпийских играх 2024 в Париже 8 августа определены обладатели двух комплектов наград в боксе.
Хасанбой Дусматов стал первым в истории Узбекистана двукратным олимпийским чемпионом по боксу. На Олимпийских игр 2024 Дусматов первенствовал в весовой категории до 51 кг, уверенно победив в финале принципиального соперника – Биллаля Беннаму из Франции (5:0).
Китаянка Чан Юань выиграла финал у спортсменки из Турции Хатидже Акбаш единогласным решением судей (5:0). Чан Юань принесла Китаю первое золото в боксе на этой Олимпиаде, а Хатидже Акбаш завершила выступление в Париже с серебряной наградой.
Медалисты в боксе. Кто еще выиграл золото в вечер триумфа Хижняка?
Олимпийские игры 2024. Париж (Франция), 8 августа
Бокс. Мужчины, до 51 кг
Бокс. Женщины, до 54 кг