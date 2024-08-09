Торонто. Сёстры Киченок проиграли в своих стартовых матче в парной сетке

Украинские теннисистки выбыли из борьбы на турнире WTA 1000 в Канаде

Торонто, Канада • 6-12 августа • хард • $3,211,715

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Надежда Киченок и венгерка Тимеа Бабош в матче первого круга уступили чешско-казахстанской паре Мари Боузковой и Анне Данилиной – 1:6, 5:7. Для теннисисток это был второй совместный турнир: в июле им удалось дойти до четвертьфинала на Уимблдоне.

Вторые сеяные Людмила Киченок и Елена Остапенко из Латвии в матче второго круга потерпели поражение от дуэта Цзян Синьюй/У Фансень (Китай/Китайский Тайбэй) – 6:7(7), 6:4, 7-10. Украинско-латвийская пара пятый раз сыграла на канадских кортах и третий раз в Торонто. Отметим, что в прошлом году Киченок и Остапенко дошли до четвертьфинала в Монреале.

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