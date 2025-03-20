Ига Швёнтек: “Люди увидели, что у меня есть эмоции, но я не ожидала, честно говоря, столько негатива в свой адрес”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек в интервью Sky Sport рассказала о своем посте в социальных сетях, в котором она поделилась переживаниями относительно своей игры, морального состояния и критики ее поведения на корте



“Я бы не сказала, что эта публикация была извинением с моей стороны. Конечно, я не была довольна своим поведением, когда я ударила мячом по корту. Я не ожидала, честно говоря, столько негатива в свой адрес. Я видела, что и другие игроки это делают. Люди увидели, что у меня есть эмоции. Да, иногда легче удается их сдерживать в середине себя, иногда – немного труднее. Я просто хотела объяснить, что мы с болбоем посмотрели друг на друга, то есть, не было никаких проблем. Думаю, что люди и СМИ сделали из этого значительно большее событие, чем на самом деле это было в реальности.

Я просто хотела поделиться с теми болельщиками, которых это интересует, более широкой картиной, чтобы они это поняли. Потому что люди очень быстро начинают осуждать. От всего, что происходит вне корта, тебе труднее становится наслаждаться результатом. Как вот, полуфинал турнира 1000 или турнира Большого Шлема… Потому что люди привыкли к тому, что я всегда выигрываю. Поэтому я просто хотела рассказать обо всей картине. Возможно, мне самой от этого будет легче, потому что я выговорилась публично о своих чувствах и размышлениях о том, как так вещи должны бы были работать.

Давят ли на меня чужие ожидания? Это довольно интересно, потому что я бы хотела, чтобы люди давали мне немного пространства, но я сама довольно строго к себе отношусь. У меня у самой есть ожидания от себя. Я над этим работаю. Однозначно, что давление будет всегда. Я просто хочу быть логичной, быть реалисткой. Я помню, какой была первая половина сезона для меня в прошлом году. Она была просто сумасшедшей. Я выиграла несколько титулов на тысячниках, выиграла турнир Большого Шлема… Так что нести это на своих плечах не так уж и легко. И люди сравнивают сезоны между собой, но я, как человек, сейчас в совершенно другом состоянии. Поэтому то, что я немного это объяснила, поможет им лучше меня понять, а мне самой – лучше принять все это и сосредоточиться на том, что происходит сейчас, а не возвращаться мыслями в то, что произошло в прошлом году, и снова и снова это анализировать. Спасибо за интервью! Это получилось немного как сеанс психотерапии (смеется)”.

btu.org.ua