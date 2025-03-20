Геннадий ГОЛОВКИН: «Этот бой был выигран»

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Головкин

Известный казахстанский боксер и бывший чемпион мира Геннадий Головкин, завоевавший серебро на Олимпиаде-2004, доволен тем, что бокс вернули в программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

«Этот бой выигран – бокс остается олимпийским. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Лос-Анджелес 2028, мы идем», – отреагировал Головкин.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в американском городе Лос-Анджелесе в 2028 году.

Ранее возвращение бокса в олимпийский спорт отреагировал легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко.

sport.ua