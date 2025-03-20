Лэнс Стролл хвалит своего нового гоночного инженера

В Мельбурне, на первом этапе сезона, Лэнс Стролл занял вполне достойное 6-е место – канадскому гонщику Aston Martin удалось избежать ошибок, жертвами которых стали многие соперники, в том числе его напарник, Фернандо Алонсо, а команда правильно действовала, выбирая тактику.

Перед началом гоночного уик-энда в Шанхае Лэнс воздержался от прогнозов, лишь подчеркнув, что команде есть над чем работать, а также похвалил Гэри Гэннона, своего нового гоночного инженера, ранее долго сотрудничавшего с Haas F1.

Лэнс Стролл: «Здорово начать сезон таким результатом и заработать немало очков – конечно, это поднимает настроение. Посмотрим, как мы будем выглядеть в этот уик-энд, но после одной гонки рано рассуждать о расстановке сил и о том, насколько мы конкурентоспособны по сравнению с соперниками.

Сейчас нам предстоит выступать на трассе, у которой иные характеристики, но в процессе работы мы сможем узнать больше. В средней группе команд разворачивается очень острое соперничество, но отчасти картина будет меняться от трассы к трассе.

Если говорить о машине AMR25, то есть немало аспектов, над которыми надо продолжать работать, ведь нельзя сказать, что в Австралии мы были по-настоящему конкурентоспособны в течение всего уик-энда. В итоге мы показали неплохой результат, но знаем, что нам есть в чём прибавить. В общем, надо постараться постепенно повышать скорость машины.

Австралийский уик-энд был первым, когда я работал с моим новым гоночным инженером, и Гэри мне очень хорошо помогал, так что благодаря его поддержке мы неплохо справились с задачей. Весь уик-энд мы действовали сообща, стараясь улучшить машину, подобрать оптимальные настройки – в общем, начало было положено хорошее».

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