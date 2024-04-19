Пьер Гасли: В тренировке возникли проблемы с ERS

Гонщики Alpine Пьер Гасли и Эстебан Окон показали шестнадцатое и семнадцатое время соответственно в квалификации перед спринтом в Шанхае. Если Гасли доволен своим кругом, учитывая потенциал машины, то его напарник уверяет, что не смог выжать из A524 максимум.

Пьер Гасли (16-й): «В первой тренировке на моей машине возникли проблемы с ERS, из-за чего я фактически проехал только три быстрых круга, хотя мы все знаем, насколько важно в уик-энды со спринтом с самого начала всё делать правильно. Парни смогли найти причину и до квалификации заменили двигатель.

Я очень доволен своим быстрым кругом, который получился даже немного быстрее, чем мы рассчитывали. Мне особенно сложно в этот уик-энд, поскольку на моей машине нет новинок. Я пытался выйти во вторую часть, но не получилось. Я получу эти новинки на этапе в Майами – они должны помочь выйти во вторую часть и бороться за очки.

Я стараюсь фокусироваться на позитивных вещах. Завтра в спринте и в квалификации постараюсь сделать всё, что в моих силах».

Эстебан Окон (17-й): «Я чувствую, что сегодня мы не смогли выжать максимум из машины и раскрыть её потенциал. Вероятно, такое произошло впервые в этом году. В важной сессии мне не удалось сложить вместе все составляющие.

Можно было проехать лучше, но хорошая новость в том, что после спринта режим «закрытого парка» будет снят, и мы сможем кое-что поменять в машине перед квалификацией. В спринте будем работать с тем, что есть, а затем поменяем настройки и посмотрим, что у нас получится. Мы планируем многое изменить».

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