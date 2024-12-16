Ферстаппен: В Бразилии я понял, что титул мы не упустим

В интервью Viaplay Макс Ферстаппен говорил о прошедшем сезоне…

Макс Ферстаппен: «Когда перед началом сезона Фернандо Алонсо сказал, что 19 гонщиков в паддоке уже знают, что не выиграют титул, я не мог понять, почему машины соперников такие медленные.

Мы добились прогресса при разработке машины, хорошо провели зимние тесты, хотя некоторые проблемы остались, но я был удивлен нашим преимуществом в первых гонках, ведь ещё недавно, в конце сезона 2023 года борьба была очень плотной. Я был уверен, что зимой соперники прибавят и сократят отставание, но в первых Гран При этого не произошло.

Тем не менее, мы уже не мечтали, что выиграем все гонки. Сезон 2023 года был невероятным, но сейчас мы понимали, что повторить его при нынешнем регламенте почти невозможно. Мы просто двигались вперёд от гонки к гонке.

Мог ли Ландо Норрис стать чемпионом? Конечно. В этом году у них была очень хорошая машина, но команде не хватило стабильности. Они хорошо выступили в Кубке конструкторов, но к борьбе в личном зачёте могли подготовиться лучше.

Мы с Ландо остаёмся друзьями. Мы переписываемся, видимся, недавно я звонил ему, чтобы обменяться шлемами – всё в таком духе.

Переломный момент? Думаю, это произошло в Бразилии. Эта победа была нам очень нужна, а выиграв гонку, я понял, что титул мы уже не упустим. Я был очень зол после квалификации, но с годами научился направлять отрицательные эмоции в позитивное русло. Иначе можно расстроиться и наделать ошибок. И вообще, я всегда хорошо чувствую себя под дождем.

Когда ты пересекаешь линию финиша и становишься чемпионом, весь сезон проходит перед глазами. Я был рад, что это произошло. В этом году у нас было много сложных гонок, когда машиной было не очень приятно управлять. Так что я почувствовал облегчение, когда судьба титула была решена и я мог сосредоточиться на оставшейся части сезона, не испытывая прессинга, связанного с необходимостью добиваться результатов».

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