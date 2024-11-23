Джеймс Ваулз: К гонке машина Колапинто будет готова

Джеймс Ваулз, руководитель Willliams Racing, сообщил, что команда сможет отремонтировать машину Франко Колапинто, серьёзно пострадавшую в аварии, но ещё не ясно, допустят ли аргентинца на старт – решение будет принято только утром в воскресенье.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «Все знают, что во второй части квалификации Франко попал в очень серьёзную аварию. Свой круг он начал очень хорошо, но затем произошла авария, в которой сила удара превысила 50g, а это серьёзно по любым меркам.

Франко отправили в медицинский центр, но уже отпустили оттуда, и он вернулся в отель, где будет отдыхать до утра. Завтра он пройдёт ещё одно обследование, и тогда будет принято решение, может ли он выйти на старт.

А пока мы занимаемся ремонтом его машины. Шасси надо заменить, и к завтрашнему дню его FW46 должна быть готова, если Франко допустят к гонке. Могу лишь добавить, что его здоровье – для нас безусловный приоритет.

Детали из карбона можно отремонтировать, металлические части, да и машину в целом – заменить, но здоровье человека в подобных обстоятельствах починить нельзя.

Завтра, когда у нас будут свежие новости, мы ими поделимся, а пока вернёмся к работе, которая продолжится до утра».

Алекс Элбон (18-й): «Мы должны были запросто пройти во вторую сессию, но когда выехали на трассу, перед нами оказалось много машин, которые были на медленном круге, а нам круг выезда из боксов нужно было проехать в быстром темпе, чтобы нормально прогреть резину.

Но уже после первых трёх поворотов я семь десятых уступал собственному графику предыдущего круга, поэтому сразу стало понятно, что для меня квалификация закончилась.

И всё-таки у меня оптимистичный настрой перед завтрашней гонкой, всё должно быть нормально, хотя легко не будет, в том числе и потому, что я работал на трассе меньше, чем хотелось бы».

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