Нико Росберг советует Норрису поработать с психологом

Чемпион Формулы 1 2016 года Нико Росберг в своё время обращался к психологу, чтобы обыграть Льюиса Хэмилтона, и советует Ландо Норрису поступить так же, чтобы одолеть напарника…

Нико Росберг: «В квалификации Ландо был первым до последнего быстрого круга, на котором он в каждом повороте допускал небольшую ошибку. Он перестарался, каждый поворот проходил чуть шире, потом корректировал положение машины, чтобы попасть в следующий. И все эти ошибки не позволили ему показать лучшее время.

Я считаю, что Норрису нужно поработать с головой. Мы тратим много часов на тренировку своего тела, но я не знаю, есть ли у Ландо тренер по психологии. Ему определённо стоит поработать с психологом. Это крайне важно.

Мне в своё время это здорово помогло найти наилучший подход. В мой чемпионский год я занимался с психологом перед началом сезона по два часа каждые два дня. Это было сложнее, чем физическая подготовка, но невероятно помогло».

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