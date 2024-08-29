Макс Ферстаппен: Потеря титула не изменит мою жизнь

Макс Ферстаппен продолжает уверенно лидировать в личном зачёте, однако Ландо Норрис постепенно сокращает отставание. В Монце гонщик Red Bull Racing впервые в этом сезоне произнёс вслух фразу о возможной потере титула.

«Послушайте, я просто делаю, что могу, – рассказал Макс на встрече с прессой. – Выиграю я титул или нет, это не изменит мою жизнь. Хочу ли я победить? Конечно, но скорость машины находится не в моих руках. Я делаю всё, что могу, предоставляю команде обратную связь, пытаюсь сделать машину быстрее. Но хватит ли всего этого, чтобы гарантировать титул по итогам сезона? Я не знаю.

Но я точно знаю, что вместе с командой мы приложим все усилия и постараемся стать более конкурентоспособными, чем были в Зандфорте, где провели плохой уик-энд.

Я продолжаю получать удовольствие от сезона и хочу больше побеждать, но я всегда знал, что просто невозможно ещё раз повторить прошлогодний сезон. Ожидал ли я такие проблемы в этом году? Не особо, учитывая, в какой форме мы закончили прошлый сезон и начали этот. Сейчас наша задача сводится к тому, чтобы попытаться переломить ситуацию и выступать лучше. Я знаю, что все в команде работают с полной отдачей ради этого».

Отвечая на вопрос, стала ли форма команды в Зандфорте последним звонком, Макс ответил: «Я бы не стал это так называть. Мы просто провели свой не лучший уик-энд по разным причинам и не смогли заставить машину работать так, как мы хотели. Скорее всего, ветер усилил проблемы с балансом. И мы просто провели не самый сильный уик-энд».

Макс добавил, что падение результатов не связано с уходом из команды Эдриана Ньюи: «Стало немного сложнее после объявления о его уходе. Однако когда кто-то уходит из команды, это не приводит к немедленному спаду результатов, поскольку машина остаётся всё той же. Так что, нет, обычно чей-то уход не приводит к падению результатов».

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