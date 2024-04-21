Валттери Боттас: У нас ещё будут возможности отыграться

Валттери Боттас претендовал на очки в воскресной гонке в Шанхае, но сошёл с дистанции из-за отказа трансмиссии. Его напарник по команде Sauber Гуаньюй Чжоу стал первым китайским гонщиком, который вышел на старт домашней гонки. Чжоу финишировал четырнадцатым и после финиша удостоился оваций трибун.

Гуаньюй Чжоу (14-й): «В этот уик-энд я получил потрясающий опыт. Я много лет мечтал о домашней гонке и наконец смог исполнить мечту. Я никогда не чувствовал такую страсть и любовь болельщиков на трибунах. Я никогда не забуду, как на круге возвращения в боксы многие меня приветствовали и скандировали моё имя. В ответ я постарался помахать каждой трибуне.

Несмотря на то, что я старался относиться к этому уик-энду как к обычному, после финиша меня переполняли неописуемые эмоции после остановки в «закрытом парке». Это был особый момент, и для меня честь стать первым китайским гонщиком, который принял участие в Гран При Китая.

Гонка получилась сложной, особенно на первом отрезке. Машине не хватало сцепления с трассой, из-за чего она скользила во всех поворотах, но я справился. Меня радует не то, что я финишировал, а то, что боролся и максимально выложился.

Я знал, что при старте с последних позиций будет сложно заработать очки, но мы должны думать о позитивных итогах, таких, как наш темп. Команда отлично прибавила и на пит-стопах, большинство из которых прошли чисто.

Мы решили проехать финальный отрезок на шинах Soft. Мы знали, что если не остановимся, то просто сохраним текущую позицию, поэтому решили перейти на мягкие шины в попытке отыграть ещё несколько мест.

Я много обгонял, а машина хорошо управлялась. Учитывая прессинг, который сопровождал этот уик-энд, я доволен проделанной работой. Этап получился позитивным, хотя вчера днём и сегодня было тяжело, но я полностью выложился».

Валттери Боттас (сход): «Разочаровывающее завершение очень многообещающего уик-энда. Я стартовал десятым и боролся за очки. Гонка хорошо складывалась, но внезапно у меня выключился двигатель. В ближайшие дни необходимо выяснить причину.

Жаль, что так получилось, хотя до финиша оставалось ещё много кругов. Я боролся с Нико Хюлкенбергом, который заработал очки. Это сложно принять, но таковы гонки, и у нас будет ещё много возможностей отыграться. Наш темп улучшается, и команда постоянно делает хоть и небольшие, но шаги вперёд по всем направлениям.

На протяжении всего уик-энда мы были в районе десятого места и многое узнали о машине. Новинки позволят максимизировать потенциал. Мы продолжаем идти вперёд, и я с нетерпением жду гонку в Майами на трассе, на которой мне очень нравилось выступать в последние годы».

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