Перес: Ferrari и McLaren могут соперничать с Red Bull

В Майами Серхио Перес финишировал пятым и только после штрафа Карлоса Сайнса переместился на четвёртое место. В Имоле гонщик Red Bull Racing рассказал, что команда разобралась в причинах нехватки скорости.

Серхио Перес: «После Майами мы вернулись на базу и поработали на симуляторе. Полагаю, мы поняли, что выбрали несколько ошибочные настройки, что оказало огромное влияние на скорость в гонке.

Наша команда оказалась не слишком сильна в прошлый уик-энд, но мы хорошо справились и в той ситуации и заработали максимум возможных очков.

Как вы видите, Ferrari и McLaren могут соперничать с Red Bull. Интересно, какой окажется расстановка сил в этот уик-энд».

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