Десять самых богатых гонщиков Формулы 1 всех времен

В GQ любят считать чужие деньги, в том числе гонщиков Формулы 1. На этот раз речь идёт о десятке самых богатых гонщиков – за счёт средств, которые они заработали сами.
Наличие в этом списке Фернандо Алонсо говорит о том, что дело не только в числе титулов, важен и банковский счёт, а отсутствие в нём Макса Ферстаппена позволяет судить об относительной скупости Red Bull.
Самые богатые гонщики Формулы 1
|Гонщик
|Годы выступлений
|Капитал
|1. Михаэль Шумахер
|1991 – 2012
|$554 млн
|2. Льюис Хэмилтон
|2007 – наст. время
|$263 млн
|3. Фернандо Алонсо
|2001 – наст. время
|$239 млн
|4. Ники Лауда
|1971 – 1985
|$184 млн
|5. Кими Райкконен
|2001 – 2021
|$168 млн
|6. Дженсон Баттон
|2000 – 2017
|$147 млн
|7. Себастьян Феттель
|2007 – 2022
|$135 млн
|8. Марио Андретти
|1968 – 1982
|$126 млн
|9 Эдди Ирвайн
|1993 – 2002
|$115 млн
|10. Ален Прост
|1980 – 1993
|$97 млн