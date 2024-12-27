Десять самых богатых гонщиков Формулы 1 всех времен

В GQ любят считать чужие деньги, в том числе гонщиков Формулы 1. На этот раз речь идёт о десятке самых богатых гонщиков – за счёт средств, которые они заработали сами.

Наличие в этом списке Фернандо Алонсо говорит о том, что дело не только в числе титулов, важен и банковский счёт, а отсутствие в нём Макса Ферстаппена позволяет судить об относительной скупости Red Bull.

Самые богатые гонщики Формулы 1

Гонщик Годы выступлений Капитал 1. Михаэль Шумахер 1991 – 2012 $554 млн 2. Льюис Хэмилтон 2007 – наст. время $263 млн 3. Фернандо Алонсо 2001 – наст. время $239 млн 4. Ники Лауда 1971 – 1985 $184 млн 5. Кими Райкконен 2001 – 2021 $168 млн 6. Дженсон Баттон 2000 – 2017 $147 млн 7. Себастьян Феттель 2007 – 2022 $135 млн 8. Марио Андретти 1968 – 1982 $126 млн 9 Эдди Ирвайн 1993 – 2002 $115 млн 10. Ален Прост 1980 – 1993 $97 млн

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