Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко

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Компьютеризированная система портала BoxRec обновила свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Чемпион мира Александр Усик в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO) не попал даже в топ-10, заняв 13-е место.

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А вот в обновленном рейтинге лучших боксеров в истории Украины Александр располагается на втором месте. Самым успешным украинцем является Владимир Кличко.

Топ-3 замыкает Виталий Кличко. В первой пятерке также находятся Василий Ломаченко и Сергей Дзинзирук.

Лучшие боксеры в истории Украины:

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