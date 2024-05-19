В ночь с 18 на 19 мая в Сан-Диего (США) прошло шоу бокса от Top Rank.
В 12-раундовом бою встретились украинец Денис Беринчик (18–0, 9 KO) и мексиканец Эмануэль Наваррете (38–1–1, 31 KO).
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Судейские записки: Беринчик 115–113, Наваррете 116–112, Беринчик 116–112.
Денис Беринчик завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.
Беринчик в ринге прокомментировал свою победу:
– Спасибо моему тренеру, команде, K2 Promotions, братьям Кличко, Queensberry Promotions, Уоррену.
– Что для тебя значит присоединиться к Усику и стать чемпионом мира?
– Это мой друг. Это великолепно. Наваррете, большое спасибо.
– Может ли быть организован бой с Ломаченко?
– Может, с Шакуром, Кейшоном, Мураталлой – мне п***й, – сказал Беринчик.
Денис Беринчик – Эмануэль Наваррете. Слезы радости. Видео чемпионского боя
ВИДЕО. Денис БЕРИНЧИК: «Бой с Ломаченко? Может, с Шакуром, Мураталлой – мне п***й»