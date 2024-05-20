The Mirror. Энтони Джошуа и Криштиану Роналду

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

В 12-раундовом поединке встретились украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

В 9-м раунде Усик отправил соперника в нокдаун, но канаты, судья и гонг спасли Тайсона.

Судейские записки: Усик 115–112, Фьюри 114–113, Усик 114–113

Поединок посетили звездные спортсмены – футболист Криштиану Роналду и боксер Энтони Джошуа со своим промоутером Эдди Хирном. TNT Sports в социальных сетях опубликовал видео их реакции после оглашения судейских записок мегафайта.

ВИДЕО. Лицо и эмоции Роналду после оглашения победы Усика в мегафайте

sport.ua