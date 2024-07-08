«80 на 20». Тони Беллью сделал смелый прогноз на бой Джошуа – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

26 июня было официально объявлено об организации боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. Бой пройдет 21 сентября, а на кону будет стоять титул IBF, который недавно освободил Александр Усик.

Бывший чемпион мира по версии WBC в крузервейте Тони Беллью высказался об этом бое.

«Шансы на победу Даниэля Дюбуа – 10%. Хотя, нет, наверное, 80 на 20 в пользу Энтони Джошуа. Я считаю Даниэля замечательным боксером, в бою с Филиппом Хрговичем он это доказал. Но во всех аспектах, в которых Даниэль хорош, ЭйДжей за него немного лучше.

Джошуа быстрее, сильнее, он лучше и в техническом плане. Возможно, у Дюбуа есть преимущество по выносливости, но это благодаря тому, что у него слабее удары и его бои длятся дольше, чем поединки Джошуа», – сказал Беллью.

sport.ua