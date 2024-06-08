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Бокс

Украинец Богачук узнал нового соперника. Им станет непобежденный нокаутер

Украинец Богачук узнал нового соперника. Им станет непобежденный нокаутер

Boxingscene. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук, который владеет временным титулом WBC в первом среднем весе, узнал следующего соперника. Скорее всего, им станет Вирджил Ортис.

Промоутеры обоих боксеров заявили о договоренности, однако еще не выбрали дату боя.

Бой может пройти уже 3 августа в рамках большого вечера бокса в Лос-Анджелесе, где на ринг, среди прочих, выйдут Теренс Кроуфорд, Энди Руис и Джаред Андерсон.

26-летний Ортис добыл 21 победу в 21 поединке (все – нокаутом).

В апреле Богачук завоевал свой титул после уверенной победы над Брайаном Мендосой.

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sport.ua

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