Украинец Богачук узнал нового соперника. Им станет непобежденный нокаутер

Boxingscene. Сергей Богачук

Украинский боксер Сергей Богачук, который владеет временным титулом WBC в первом среднем весе, узнал следующего соперника. Скорее всего, им станет Вирджил Ортис.

Промоутеры обоих боксеров заявили о договоренности, однако еще не выбрали дату боя.

Бой может пройти уже 3 августа в рамках большого вечера бокса в Лос-Анджелесе, где на ринг, среди прочих, выйдут Теренс Кроуфорд, Энди Руис и Джаред Андерсон.

26-летний Ортис добыл 21 победу в 21 поединке (все – нокаутом).

В апреле Богачук завоевал свой титул после уверенной победы над Брайаном Мендосой.

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sport.ua